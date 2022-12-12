رفحاء 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسرفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية لينة خلال شهر نوفمبر الماضي 5000 مكعب من مخلفات البناء والهدم، وأزالت أكثر من 778 طناً من النفايات ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة بالمحافظة والقرى التابعة لها.وأوضحت بلدية لينة أنها عالجت 237,477 متراً مربعاً من المسطحات الخضراء ، شملت الصيانة والقص والتجميل، و 1,400 مترًا طوليًا من دهانات الأرصفة، و 850 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للمظهر العام، وصيانة 52 عمود إنارة، وزراعة 40,000 زهرة شتوية، و200 شتلة، وأكثر من 18 حفرة بالشوارع ووضعت 10 حاويات نظافة في المنتزهات البرية.كما قامت الفرق الرقابية الميدانية بـ 246 زيارة رقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية، وتم تجديد 20 شهادة صحية، وإصدار 17 رخصه جديدة.// انتهى //07:49ت م0018