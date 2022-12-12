جدة 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، من أمطار متوسطة الى غزيرة على محافظات جدة وخليص ورابغ وبحرة وأضم والعرضيات، تشمل في ذلك مركز ثول، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة والأجزاء الساحلية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتؤدي إلى ارتفاع في الأمواج، وتساقط البرد، وجريان السيول، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية.وبين المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم.// انتهى //08:16ت م0019