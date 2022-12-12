لندن 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واستراجعت أسعار الذهب اليوم متأثرة بارتفاع الدولار مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي(البنك المركزي الأمريكي) المقرر هذا الأسبوع بشأن رفع سعر الفائدة.وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1793.44 دولار للأونصة (الأوقية) اعتبارا من الساعة 0009 بتوقيت جرينتش.وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1805.90 دولار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 23.29 دولار.// انتهى //08:32ت م0020