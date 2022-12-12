القدس المحتلة 18 جمادي الأولى 1444هـ الموافق 12 ديسمبر 2022م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم تسعة فلسطينيين خلال اقتحامها لمناطق متعددة في الضفة الغربية.وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين خلال اقتحامها لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، بالإضافة إلى اعتقال ثلاثة آخرين في جنين وبيت لحم.وفي السياق ذاته أعلن في مدينة جنين الإضراب الشامل تنديداً باستمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها استشهاد طفلة فلسطينية الليلة الماضية، وإصابة آخرين خلال اقتحام عشرات الآليات العسكرية للجزء الشرقي من مدينة جنين، وإطلاقها النار على منازل الفلسطينيين.من جانبها قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد شهداء مدينة جنين نتيجة الاقتحامات والاعتداءات المستمرة منذ بداية العام الجاري ارتفع إلى 79 شهيداً ومئات الجرحى والمعتقلين.// انتهى //10:08ت م0029