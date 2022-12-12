الرباط 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واستصدر اهتمامات الصحف المغربية الصادرة اليوم، الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي لكرة القدم بتأهله إلى نصف نهائي كأس العالم بدولة قطر 2022، بعد تغلبه على منتخب البرتغال بهدف لصفر.وتناقلت صحف الاثنين (إعلان الرياض) المنبثق عن القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية، التي اختتمت أعمالها يوم الجمعة الماضي بالرياض، مبرزة تأكيد الإعلان على الرغبة المشتركة في الارتقاء بعلاقات الشراكة الإستراتيجية العربية الصينية إلى آفاق أرحب.وأخبرت صحف الرباط أن الإدارة الأمريكية سترسل وفدًا رفيع المستوى إلى الصين، في سياق الرغبة في بث الدفء في علاقات البلدين.ونشرت الصحف خبر أداء حكومة بيرو الجديدة القسم، بعد ثلاثة أيام من تولي دينا بولوارت قيادة البلاد، واضعة محاربة الفساد في قمة أولويات السلطة الجديدة.واقتصاديًا، لفتت صحف المغرب أن أعضاء الاتحاد الأوروبي قد أخفقوا في التوافق على وضع سقف لأسعار الغاز قبل الاجتماع الطارئ لوزراء الطاقة في الاتحاد المقرر يوم الثلاثاء.// انتهى //10:12ت م0031