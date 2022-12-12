طوكيو 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسأغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم على انخفاض متأثرة من مخاوف أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.وتراجع مؤشر (نيكي) بنسبة 0.21 في المئة، ليغلق عند مستوى 27842.33 نقطة، بعدما وصل يوم الجمعة إلى أكبر مستوياته منذ الثاني من ديسمبر ، فيما نزل مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.22 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1 957.33 نقطة.// انتهى //10:13ت م0032