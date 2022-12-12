الرياض 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسينظم مركز التواصل والمعرفة المالية (متمّم)، مساء اليوم، النسخة السادسة من ديوانية المعرفة تحت عنوان: "الاستثمار في المملكة.. فرص وتطلعات"، والتي تقام في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) بمدينة الرياض، برعاية معالي رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الفريح.ويتخلل الديوانية التي تسلط الضوء على الجهود الحكومية وتعزيز الوعي والمعرفة بأهم الإنجازات في قطاع الاستثمار، جلسة حوارية يشارك فيها كلٌ من: معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر ، ومعالي الرئيس التنفيذي لبرنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك" الأستاذ عبد العزيز العريفي ، والدكتور وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار ووكيل وزارة الاستثمار لتسويق الاستثمار المكلف سعد الشهراني، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية الأستاذ يوسف الحرقان، ويدير الجلسة الإعلامي الأستاذ وليد بن خنفور.وسيتطرق المشاركون إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة، كما سيستعرضون الفرص الاستثمارية في المملكة والجهود الحكومية في تنفيذ إصلاحات البيئة الاستثمارية ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، كما سيقدمون أرقاماً وحقائق حول الاستثمار في المملكة.وتتضمن الديوانية عرضاً لبعض التجارب المحلية والدولية الناجحة استثمارياً، حيث يتحدث في جانب التجارب المحلية كلٌ من: الرئيس التنفيذي لمجموعة فواز الحكير للتطوير العقاري والفنادق الأستاذ تركي الحكير، والنائب التنفيذي لشركة الفنار المهندس عامر العجمي، فيما يتحدث في جانب التجارب الدولية كلٌ من: مدير عام شركة أوراكل في المملكة الأستاذة رهام الموسى، والمدير الإقليمي لشركة لولو السعودية للأسواق الكبرى الأستاذ شهيم بي كي .يُذكَر أن "ديوانية المعرفة" تُعَد إحدى مبادرات مركز التواصل والمعرفة المالية، وتستهدف قيادات المنظومة المالية المهتمين والمختصين من القطاع المالي والجهات الأخرى، لتعزيز التواصل التشاركي والإثراء المعرفي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات ونشر الثقافة المالية وربطها بالتقدم التقني.ويمكن متابعة ديوانية المعرفة من خلال البث المباشر عبر منصة "متمم" على تويتر @CFKC_KSA.// انتهى //10:21ت م0033