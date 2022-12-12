سكاكا 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف إلكترونياً، مركز الدفاع المدني في مركز أبو عجرم التابع لإدارة الدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل.جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء رياض بن عبدالرحمن الحسن ومساعديه.واستمع سموه إلى شرح من اللواء الحسن عن أعمال المركز الميدانية والإدارية، ونطاق المساحة التي يغطيها والآليات المحدثة والتقنيات المستخدمة.ونوه سمو أمير منطقة الجوف بدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله - لجهاز الدفاع المدني، الذي يجسد حرصها على سلامة المواطنين والمقيمين.من جهته عبر مدير الدفاع المدني بالمنطقة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على متابعته الأعمال الميدانية، التي يقوم بها الدفاع المدني بالمنطقة, مثمناً لسموه افتتاح المركز الجديد للدفاع المدني في المنطقة.// انتهى //10:37ت م0036