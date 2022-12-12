القاهرة 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده لمواصلة التعاون المتميز مع فرنسا خاصة ما يتعلق بنشاط الشركات الفرنسية في مصر وإسهامها في عملية التنمية.وأشارت إلى المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وزير خارجية جمهورية مقدونيا الشمالية بويار عثماني، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ومقدونيا في مختلف المجالات.ونشرت صحف الاثنين تأكيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة السعيد، أن الدولة المصرية لديها قناعة راسخة بأن تمكين المرأة لابد أن ينظر إليه من منظور شامل ومتكامل سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.وسلطت صحف القاهرة في متفرقات أخرى الضوء على القمة الأمريكية الأفريقية الثانية التي تبدأ أعمالها غدًا بواشنطن وتستمر لمدة 3 أيام بمشاركة 49 من القادة الأفارقة.// انتهى //10:40ت م0037