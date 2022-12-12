الخرطوم 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسأولت الصحف السودانية الصادرة اليوم، اهتمامًا باستضافة العاصمة السودانية الخرطوم في وقت لاحق اليوم اجتماع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دورته العادية 114، بمشاركة كبار المسؤولين والمختصين إلى جانب مشاركة الوزراء والوكلاء والمندوبين الدائمين وسفراء الدول الأعضاء.ونقلت عن عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي كمال بولاد عن رغبة 37 حزبًا في التوقيع على الاتفاق الإطاري الذي وقع مؤخرًا لاستعادة مسار الانتقال الديمقراطي.ولفتت الانتباه إلى مقتل 30 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات أمس، إثر صراع قبلي دامي بولاية غرب كُردفان السودانية.وأشارت صحف السودان إلى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 490 فلسطينيًا الشهر الماضي، خلال اقتحامها للمدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية.// انتهى //10:43ت م0038