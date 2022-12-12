القدس 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واساقتحم مستوطنون اليوم مجدداً باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك انطلاقاً من باب المغاربة أحد أبواب الأقصى .كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مراكب الصيادين شمال قطاع غزة من خلال إطلاق النار عليها، تزامن ذلك مع إطلاق الاحتلال القنابل الغازية المسيلة للدموع على المزارعين شرق مدينة غزة لإجبارهم على مغادرة أراضيهم .من جانب آخر أفاد نادي الأسير الفلسطيني أنّ المئات من الأسرى داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي شرعوا اليوم بخطوات تضامنية مع الأسير ناصر أبو حميد الذي دخل وضعه الصحي مرحلة الخطر الشديد، نتيجة سياسة الإهمال الطبي وكذلك رفض الاحتلال الإفراج عنه رغم حالته الصحية الصعبة .// انتهى //10:55ت م0039