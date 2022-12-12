الرياض 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، دعم كافة السبل الكفيلة بتطوير وتنمية العلاقات الخليجية - التايلندية، بما يخدم المصالح المشتركة.جاء ذلك خلال لقاء معاليه، بسفير مملكة تايلند لدى المملكة دارم بنثام، اليوم بالرياض.واستهل الحجرف اللقاء بتهنئة السفير بمناسبة اعتماده سفيراً لبلاده في المملكة، متمنياً له التوفيق والسداد، كما تم خلال اللقاء بحث آخر تطورات علاقات التعاون بين مجلس التعاون ومملكة تايلند، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //12:29ت م0053