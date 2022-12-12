الطائف 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسيشارك نادي الطائف الأدبي الثقافي ب ( 67 ) إصداراً حديثاً من إصداراته في معرض جدة للكتاب 2022م ، والذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة.وأوضح رئيس النادي عطا الله الجعيد أن النادي حرص على أن تكون الإصدارات المعروضة منوعة لتشمل جميع مجالات الأدب والثقافة، ومن ضمنها أعمال كاملة لثلاثة مسرحيين هم: محمد العثيم، وعبد الرحمن المريخي، وفهد ردة الحارثي، والأعمال النقدية الكاملة للدكتور عالي القرشي، وإصدارات إبداعية شعرية وقصصية منوعة، إضافةً إلى تعاونه مع أكثر من دار نشر داخل المملكة وخارجها.// انتهى //12:37ت م0054