مكة المكرمة 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسباشرت أمانة العاصمة المقدسة أعمالها في إزالة مخلفات الأمطار التي هطلت مساء أمس على منطقة الشرائع وعدد من الأحياء السكنية بمواقع متفرقة بمكة المكرمة، حيث قامت الأمانة بتوزيع ونشر الفرق الميدانية المكونة من العمالة والمعدات بكافة الأحياء لإزالة مخلفات الأمطار وتجمعات المياه وتلافي أكبر قدر من الأضرار حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وتم ولله الحمد العمل على إزالة الأضرار في زمن قياسي بعد هطول الأمطار مباشرة والعمل على فتح الطرق والشوارع وشفط المياه المتجمعة.ورفعت الأمانة استعداداتها لتطبيق خطة الطوارئ للأمطار والسيول، حيث خصصت (11800) عامل ميداني لتنفيذ خطة التعامل مع موسم الأمطار، مدعومين بـ(518) من الآليات والمعدات لاحتواء الحالات المطرية المتوقعة على العاصمة المقدسة وضواحيها، وتوجيه الفرق حسب تلقي البلاغات، وقد بلغ عدد البلاغات خلال أمس (73) بلاغًا في جميع نواحي مكة المكرمة، وتصدرت منطقة الشرائع النسبة الأعلى في عدد البلاغات، حيث وصلت (30) بلاغًا وتنوعت بين بلاغات تجمعات المياه وانطفاء أعمدة كهرباء وسقوط أشجار وغيرها، وقد وجهت الأمانة الفرق الميدانية مباشرة إلى مواقع البلاغات، ويواصل مركز عمليات الأمانة تلقي البلاغات على مدار الساعة من خلال الرقم الموحد (940) تحسبًا لأي طارئ.وتجدر الإشارة إلى أن مكة المكرمة تضم شبكة ضخمة لتصريف مياه الأمطار والسيول تمتد تحت الأرض لعشرات الكيلو مترات، يبلغ طولها (540) كيلو مترًا وتتنوع بين عبارات صندوقية مغلقة، وقنوات تصريف، وقنوات مفتوحة، وقنوات جبلية، وأنفاق تابعة للسدود) وغير ذلك، ونفذت جميعها وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، ويتمحور عمل إدارة تشغيل وصيانة شبكات السيول بالعمل طوال العام في أعمال الصيانة والنظافة الدورية والوقائية والمعالجات لعناصر هذه الشبكات قبل وبعد مواسم هطول الأمطار، حسب الخطط التي تضعها الإدارة؛ لضمان ديمومة عناصر الشبكة وجاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار والسيول وتصريفها إلى المخارج الطبيعية لمجاري الأودية، كما يتم خلال ورود تحذيرات متعلقة بتوقع لهطول الأمطار من قبل الجهات المختصة، وتوجيه وتمركز عدد 22 فرقة مزودة بالعمالة والمعدات، ويتم تمركزها بالمواقع الحرجة المحددة من قبل جهاز الإشراف وذلك للمساهمة في تصريف مياه الأمطار والتدخل لحل التجمعات وتلقي أي بلاغات محتملة حتى انتهاء الحالة المطرية.// انتهى //12:37ت م0055