عام / "الأرصاد" : أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
الاثنين 1444/5/18 هـ الموافق 2022/12/12 م واس
جيزان 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة و أتربة مثارة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، و شبة انعدام في الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة.
وبين المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً.
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12:41ت م
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