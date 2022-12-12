جيزان 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة و أتربة مثارة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، و شبة انعدام في الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة.وبين المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً.// انتهى //12:41ت م0057