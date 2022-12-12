الجزائر 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتأكيد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لدى استقباله وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس على نجاعة المقاربة الجزائرية في مسار تسوية الأزمة الليبية عبر الحوار بين الليبيين بما يؤدي إلى مصالحة وطنية تفضي إلى تفاهم على إجراء الانتخابات في أقرب وقت بعيداً عن أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في هذا البلد.ونقلت إعلان وزارة الدفاع الوطني الجزائرية القضاء على ثلاثة إرهابيين وتوقيف آخر، في عملية أمنية بمرتفعات محافظة تيبازة شمال غرب البلاد، مشيرة إلى تأكيد الوزارة استمرار مطاردة فلول الجماعات الإرهابية من كامل ربوع البلاد.وتطرقت صحف الجزائر إلى دعوة وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإجباره على الالتزام بمرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية، مبرزة إدانتها فيه انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.// انتهى //12:44ت م0058