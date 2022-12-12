جدة 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسيستضيف معرض جدة للكتاب 2022، اليوم، نجوم الكوميديا العربية والبرامج الرياضية عبر جلساته الحوارية، التي تُشكِّل العنوان الأبرز لفعاليات البرنامج الثقافي في اليوم الخامس للمعرض المقام تحت قبة (سوبر دوم)، إلى جانب 4 ندواتٍ حوارية، وأمسية شعرية، وورشة عمل.فعلى مستوى الندوات الحوارية، تقام ندوة بعنوان: "مخيلة التكنولوجيا ولعبة التسويق"؛ لتتناول تقنيات الميتافيرس والويب وغيرها من التقنيات الحديثة التي يتوسع أثرها في الواقع الافتراضي، في حوارٍ تديره الدكتورة آلاء المحمدي مع صاحبة السمو الملكي الأميرة ريم الفيصل، والرئيس التنفيذي لشركة نقطة سلوى رضوي، والمحلل المالي عبدالله مشاط، فيما تستضيف الندوة الثانية عدداً من الإعلاميين الرياضيين للحديث عن أثر ثقافة البرامج الرياضية على الشباب، في حوار يديره سلطان الغشيان، ويحاور من خلاله وليد الفراج، والدكتور سلطان اللحياني، ومحمد المسحل.وعن مراحل الكوميديا في العالم العربي، خصص معرض جدة للكتاب، ندوة حوارية حول الكوميديا، والتي سيتحدث فيها الممثل محمد هنيدي، والممثل إبراهيم الحجاج، في لقاء يديره ياسر بكر، في الوقت الذي تحمل فيه الندوة الرابعة من المعرض عنوان: "عروبة العراق: الثقافة والهوية"، والتي سيستضيف فيها مشاري الذايدي كلاً من؛ الدكتور رشيد الخيون، ورحيم أبو رغيف، وكامل الخطي.كما يشهد اليوم الخامس للمعرض أمسية شعرية يديرها الدكتور أحمد الهلالي، ويشترك فيها الشاعر محمد يعقوب والشاعرة تهاني الصبيح، في حين يُختتم اليوم فعالياته بورشة عمل تقدّم من خلالها الدكتورة ميرفت العرضاوي الأسس اللازمة لتأسيس رأيٍ نقدي عن أي عمل سينمائي.// انتهى //12:48ت م0059