القاهرة 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسدعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بتبني نماذج إدارية تستطيع تقييم الأوضاع باستمرار وتمتلك القدرة على التأقلم والتكيف، مشيرًا إلى أن زيادة تواتر الأزمات يحتم على الإدارات العربية بناء قدراتها في مجالي الإنذار المبكر وإدارة الطوارئ للحد من مخاطر الكوارث والأوبئة.جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أبو الغيط في افتتاح المؤتمر السنوي الـ 21 للمنظمة العربية للتنمية الإدارية المنعقد حاليًا في مسقط بسلطنة عمان، بالتعاون مع وزارة العمل العمانية تحت عنوان "استدامة الموارد في ظل التغيرات المناخية وسبل الحد من تأثيراتها.. رؤية إدارية"، بحسب بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم.ودعا أبو الغيط، إلى الابتعاد عن القراءة الاختزالية لأزمة المناخ، مشددًا على أهمية وضع مقاربات شاملة وإستراتيجيات وطنية تتعاون في تنفيذها كافة القطاعات الحكومية، مؤكدًا أهمية الدور المركزي الذي تلعبه الإدارات الحكومية في الدول العربية لتنفيذ برامج التنمية المستدامة وقيادتها بكفاءة ونجاعة.// انتهى //12:53ت م0060