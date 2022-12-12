أبيدجان 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسوقعت الحكومة الانتقالية في غينيا ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية اتفاقية قرض وبروتوكولين منحة بقيمة إجمالية قدرها 32.9 مليون دولار أمريكي لدعم إنتاج الأغذية وشق الطرق وتطوير النقل.وأفاد بيان للبنك أنّ اتفاقية القرض الأولى تتضمن مشروع إنتاج الأغذية في حالات الطوارئ وذلك في إطار مبادرة البنك للاستجابة لأزمة الغذاء العالمية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية.ويهدف المشروع الذي تبلغ تكلفته 25 مليون دولار إلى دعم إنتاج الأرز والذرة والدرنات، ويؤدي تنفيذه إلى تحسين الأمن الغذائي للسكان في المناطق الريفية في غينيا.كما تهدف اتفاقيات المنحة البالغة 7.90 ملايين دولار أمريكي إلى تمويل المرحلة الثالثة من برنامج تهيئة الطرق وتسهيل النقل داخل اتحاد نهر مانو وتحسين اتصال غينيا مع جيرانها لا سيما ليبيريا وسيراليون وتعزيز التكامل الإقليمي والتجارة.// انتهى //12:55ت م0061