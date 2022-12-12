نجران 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسكرّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم، اللواء الركن صالح بن مصلح القرني، بمناسبة انتهاء فترة عمله قائدًا لقوة نجران، وبارك سموه تعيين اللواء ركن حسن بن صالح الشهري خلفًا له.وأعرب سموه عن شكره للواء ركن القرني، على ما قدمه خلال عمله، وأمنياته للواء ركن الشهري بالتوفيق في مهمته الجديدة.من جهتهما عبر القرني والشهري عن اعتزازهما بخدمة الوطن في منطقة نجران، متمنين التوفيق لمنسوبي القوات المسلحة في القيام بالمهام والواجبات المناطة بهم.// انتهى //12:55ت م0062