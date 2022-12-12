نيروبي 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسأعلنت الشرطة الكينية عن مقتل شخصين بعد أن هاجم مسلحون يشتبه في انتمائهم لحركة الشباب الصومالية سيارة في مقاطعة "مانديرا " الواقعة على الحدود مع الصومال.وأشارت الشرطة إلي أن الهجوم الذي وقع في منطقة جابار التابعة لمانديرا وتسبب في إصابة 3 عناصر من قوات الشرطة الاحتياطية الكينية.وأكد مفوض مقاطعة مانديرا أنسموس كياتا، إن الشرطة أرسلت تعزيزات إلى المنطقة لملاحقة منفذي الهجوم.// انتهى //12:56ت م0063