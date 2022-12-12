عام / مقتل شخصين في هجوم لحركة الشباب بمنطقة كينية حدودية مع الصومال
الاثنين 1444/5/18 هـ الموافق 2022/12/12 م واس
نيروبي 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واس
أعلنت الشرطة الكينية عن مقتل شخصين بعد أن هاجم مسلحون يشتبه في انتمائهم لحركة الشباب الصومالية سيارة في مقاطعة "مانديرا " الواقعة على الحدود مع الصومال.
وأشارت الشرطة إلي أن الهجوم الذي وقع في منطقة جابار التابعة لمانديرا وتسبب في إصابة 3 عناصر من قوات الشرطة الاحتياطية الكينية.
وأكد مفوض مقاطعة مانديرا أنسموس كياتا، إن الشرطة أرسلت تعزيزات إلى المنطقة لملاحقة منفذي الهجوم.
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12:56ت م
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