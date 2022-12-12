بريدة 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسأكّد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أهمية زيادة وعي المجتمع وتعزيز السلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة من التشوهات البصرية في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة .جاء ذلك خلال ترؤس سموه في الإمارة اليوم اجتماع اللجنة التنفيذية لمعالجة التشوه البصري بالمنطقة ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي وأعضاء اللجنة من الجهات المعنية .وقال سموه :" إن التطور البلدي الذي تشهده المنطقة يعد معياراً للتطور بالمنطقة في كافة المجالات"، مشدداً سموه على أهمية مبادرة معالجة مظاهر التشوهات البصرية ، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، لتحسين المشهد الحضري في مناطق المملكة ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة ضمن برامج رؤية المملكة 2030.واستمع سمو أمير القصيم إلى شرح عن نتائج خطة الـ 90 يوماً والخطط التي عملت عليها الأمانة ، خلال الفترة الماضية ، وشملت جميع عناصر التشوّه البصري ، من المباني والطرق والشوارع ، والمرافق الخدمية ، والبناء والتشييد ، والفراغات والحدائق العامة ، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية .م . ك // انتهى //13:59ت م0085