الرياض 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واستُنظّم جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، لقاء الخريجات السنوي الأول في 19 ديسمبر 2022م، برعاية حرم سمو أمير منطقة الرياض صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد, وذلك انطلاقًا من اهتمامها بتعزيز التواصل، ومد جسور دائمة وقوية مع خريجاتها من الأعوام الماضية، وتثمينًا لقدراتهن ومهاراتهن المتميّزة، ودعمًا للإسهام في التنمية الوطنية والنهضة الاقتصادية.ويهدف اللقاء إلى بناء علاقات مثمرة بين المشاركات، وعرض قصص النجاح على الصعيد العلمي والعملي؛ لتبادل الخبرات وتقديم الاستشارات، كما سيُدشّن خلال اللقاء رابطة للخريجات؛ لتدعيم العلاقات وتوطيد الصلة مع طالباتها بعد مرحلة التخرج.وسيتضمّن اللقاء أيضًا جلسات حوارية لخريجات ورائدات أعمال ملهمات وجلسات للحديث عن الذكريات وسرد أبرز المحطات وأهم الوقفات والتوصيات، بالإضافة إلى مساحة لاستعراض إبداعات المشاركات ومهاراتهن الفنية.ويأتي هذا اللقاء امتدادًا لحرص جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على استمرارية التواصل مع خريجاتها، وتوائمًا مع أحد أهداف الجامعة في خطتها الإستراتيجية 2025 (ريادة المرأة في مسيرة التنمية الوطنية من خلال إبراز الدور الحضاري لها ودعم مشاركتها التنموية).وتدعو الجامعة خريجاتها الراغبات في المشاركة والحضور التسجيل من خلال الرابط التالي: https://graduates.pnu.edu.sa/ar/Pages/eventregister.aspx .// انتهى //14:00ت م0086