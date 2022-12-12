الرياض 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسعُقدت اليوم ضمن جلسات ملتقى الميزانية 2023، المقام في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" في الرياض جلسة حوارية بعنوان "أثر الرؤية في تمكين الهيئة الملكية لتطوير العلا من تحقيق التنمية الاقتصادي", بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمر المدني.وأوضح المهندس المدني, أن أبرز ما تم خلال السنوات الأولى ارتكز على تكوين شبكة شركاء عالميين ومحليين, وتمكين وتطوير العلا عبر إعادة إحياء البيئة الطبيعية والثقافية وتعزيز جودة الحياة للسكان والزوار من المواطنين والمقيمين, والحرص على أن تكون العلا ذات تراث طبيعي بشكل متكامل لتحقيق مفهوم شامل للحي المفتوح, إضافة إلى تأسيس منظومة عمل متكاملة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا.وبين أن الهيئة لديها أكثر من 1000 موظف يعيش 60% منهم في محافظة العلا, كما استفاد أكثر من 4700 مستفيد من برامج "حمايه" التي أطلقها سمو ولي العهد لتمكين سكان محافظة العلا ليصبحوا أوصياء على تراثها وطبيعتها وطابعها المميز, في حين استفاد أكثر من 1100 لتطوير لغتهم من خلال معهد اللغات, مشيرًا إلى برنامج العلا للابتعاث الذي استفاد منه أكثر من 700 مستفيد عبر إكسابهم المهارات والشهادات العلمية من أفضل الجامعات العالمية التي تضمن لهم فرصة المنافسة في سوق العمل, كما تركز الهيئة على على الرياضة وتعزيزها وإشراك شباب المجتمع من خلال بناء قاعدة رئيسة للانطلاق.ولفت المدني النظر إلى أن الهيئة ركزت خلال السنوات الأولى على بناء العلامة التجارية وبناء الشراكات، وفي عام 2023م سيتم الانتقال من المرحلة الأولى التي شهدت إنشاء المواقع السياحية الرئيسة كذلك المطار والأصول الرئيسة لاختبار المنتج السياحي, وخلال المرحلة المقبلة سيتم التركيز على تطوير الخدمات والمرافق التي تُساعد على النمو.// انتهى //14:03ت م0087