جدة 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واساحتفى مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز ،باليوم السعودي للرعاية الصحية المنزلية، بإقامة فعالية تحت شعار " نرعاك بود " ، وذلك بمقر المستشفى الجامعي .وأكَّد عميد كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر بن إبراهيم أهمية وحدة الرعاية الصحية المنزلية وما تقدمه من خدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع ، موضحاً أنَّ هناك مايقارب 300 مريض يتم تقديم كافة الخدمات الطبية لهم بمنازلهم دون الحاجة للذهاب إلى المستشفيات.وبين أنَّ فعالية اليوم السعودي للطب المنزلي تركز على مفاهيم التثقيف الصحي وتطبيقاته المختلفة ورفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع ومعرفة حقوقه وواجباته والطرق الصحيحة في تلقي الخدمة.وقد شهدت الفعالية إقامة العديد من الأركان التوعوية والتثقيفية لزوار المستشفى وتزويدهم بكافة المعلومات والاستفسارات التي تختص بالرعاية المنزلية.// انتهى //14:05ت م0088