الخرج 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسنفّذ معهد الصناعات الغذائية في محافظة الخرج أعمالاً تطوعية ومبادرات اجتماعية فعالة طوال الفترة الماضية، وينطلق المعهد في تنفيذ أعماله التطوعية ومبادراته الاجتماعية من خلال إستراتيجية تحمل شعار "عطاء من أجل الوطن"، وذلك في ظل الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز دور المسؤولية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة التي تعد من أبرز أهداف رؤية المملكة 2030.وأوضح المدير التنفيذي للمعهد إبراهيم بن سعود العقيلي، أن رؤية المملكة 2030 محرك أساسي لتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية بين أفراد المجتمع للنهوض بالمجتمع ونشر الوعي بأهمية دور الفرد نحو المجتمع.وأكد العقيلي أن المعهد يهدف بشكل رئيسي إلى بناء شخصية قادرة على تقديم النفع للمجتمع بجميع المستويات المهنية والتطوعية وترجمة ذلك على أرض الواقع؛ مفيداً أنه خلال الأعوام الخمسة الماضية تم تنفيذ ما يقرب من 185 مبادرة اجتماعية بمشاركة 4037 متطوعاً و55 جهة متعاونة مع المعهد؛ بإلإضافة إلى تنفيذ 9 حملات تبرع بالدم تجاوز فيها عدد المتبرعين 2287.ويعد العمل التطوعي أحد أهم البرامج الاجتماعية التي تنعكس بالشكل الإيجابي على المجتمع، ففي مجال المناخ أسهم متدربو المعهد في مبادرة "لنجعلها خضراء" بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بزرع العديد من الأشجار والشتلات في مختلف أنحاء المحافظة؛ بجانب تنظيف المتنزهات البرية.وفي المجال الثقافي عمل المعهد بشكل فعال في مبادرة إعادة ترميم وتهيئة المصاحف الممزقة بالتعاون مع مركز المصاحف بمحافظة الخرج، التي تهدف إلى التوعية المجتمعية بشأن آفة الهدر والإهمال؛ بإلإضافة إلى المشاركة في مبادرة إزالة التلوث البصري والتي كانت تحت مظلة وزارة الشؤون البلدية والقروية.وعلى الجانب الصحي فيستمر المعهد في مبادرات التوعية الاجتماعية وتنظيم حملات توعوية وتثقيفية في المجال الصحي بخلاف (التبرع بالدم)، والذي يتم بصفة دورية ومستمرة، حيث نظم متدربو المعهد العديد من حملات التبرع بالدم بالتعاون مع مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج، كما عمل معهد الصناعات الغذائية في ظل مسيرته في مجال المسؤولية المجتمعية مع العديد من الجهات الحكومية والخدمية والقطاع الخاص، والتي أسهمت بشكل فعال في إنجاح تلك المبادرات وتذليل العقبات بشكل فعال.// انتهى //14:07ت م0089