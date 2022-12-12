الرياض 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واساختتمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشاركتها في معرض الخمسة الكبار " Big 5 "الذي أُقيم في مدينة دبي بمشاركة كبرى الشركات العاملة في التقنيات الحديثة للبناء، يمثلون نحو 100 دولة من مختلف أنحاء العالم.وجاءت مشاركة الهيئة في المعرض لاستعراض مشاريعها التي تقوم على تنفيذها في المرحلة الحالية والمستقبلية بالمنافذ، واستعراض الفرص المتاحة في هذه المشاريع، والأثر الإيجابي من تنفيذها على مستوى تطوير أعمال وخدمات الهيئة، ودعم الاقتصاد الوطني، وخدمة العملاء بمختلف فئاتهم كون أنَّ هذه المشاريع تدعم مستهدفات الهيئة الإستراتيجية بتحسين الربط المحلي والإقليمي لشبكات التجارة والنقل.واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها في المعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، بنحو 42 مشروعًا تطويريًا، بخطة تشمل أعمالاً تطويرية في العديد من المنافذ، تُحقق جميعها مستهدفات الهيئة نحو تطوير وتحسين المنافذ البرية ورفع كفاءة الإجراءات الجمركية، وتعزيز الجانب الأمني، إضافةً إلى تحسين خدمة العملاء كهدف جوهري وهام، والإسهام في زيادة الطاقة الاستيعابية لحركة النقل عبر الحدود.وتأتي مشاركة الهيئة لتعزيز دور المملكة في السوق العالمي من خلال عرض وتقديم المشاريع الهندسية والحلول الرقمية والتقنيات المستخدمة في المنافذ الجمركية، الأمر الذي يُسهم في جذب الشركات العالمية لتقديم الخدمات الهندسية، إلى جانب تسويق الخدمات والحلول التي تقدمها الهيئة لعملائها.يعد المعرض من الفعاليات البارزة في قطاع الإنشاءات؛ لاستعراض التطورات التكنولوجية في قطاع البناء، وتبادل المعرفة مع الشركات العالمية حول تقنيات البناء الحديثة، ودعم سوق المشاريع المستقبلية بالشرق الأوسط، حيث يحظى بمشاركة واسعة من أكثر من 1000 مشارك من كبار الشركات وموزعي مواد البناء والشركات العاملة في التقنيات الحديثة للإضاءة، بالإضافة إلى حضور واسع من قبل الشركات الناشئة في صناعة مواد البناء في أكثر من 100 دولة حول العالم.// انتهى //14:13ت م0090