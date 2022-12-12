القدس 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واستوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم في الأطراف الشرقية لمدينة غزة.وأفاد شهود عيان أن تسع آليات عسكرية للاحتلال توغلت في منطقة المنطار شرق مدينة غزة، وشرعت بعمليات تجريف واسعة في المنطقة، وسبق عملية التوغل إطلاق للقنابل الغازية المسيلة للدموع تجاه المزارعين الفلسطينيين.وفي القدس المحتلة، أفاد مركز وادي حلوة أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينياً من باحات المسجد الأقصى، واعتقلت كذلك أحد حراسه بالتزامن مع انتشار مكثف لتلك القوات على أبوابه.// انتهى //14:13ت م0091