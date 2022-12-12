جدة 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسزارَ مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي بن عبدالله الجعويني اليوم أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران الرائدة بجدة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخطوط الجوية العربية السعودية).والتقى خلال الزيارة الرئيس التنفيذي للأكاديمية الكابتن إسماعيل بن سلمان الكشي؛ وذلك بحضور نائب المدير العام للأعمال في "هدف" فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل وعدد من قيادات الأكاديمية.وبحث وفد الزيارة؛ أوجه التعاون المشترك بين "هدف" وأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران في مجال تدريب وتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية ودعم مشاركتها في صناعة النقل الجوي.وتجول مدير عام "هدف" ووفد الزيارة؛ في مبنى تدريب الطيارين وفنيي صيانة الطيران ومبنى سلامة الطيران اللذين زودا بأحدث أجهزة التدريب والطيران التشبيهي التي تفي بالمتطلبات التدريبية الآنية والمستقبلية؛ كما اطلّع على القاعات الدراسية والتدريبية والورش الميكانيكية التابعة للأكاديمية.وفي إطار الزيارة؛ أكد مدير عام "هدف" أهمية مواجهة المتغيرات السريعة في صناعة النقل الجوي وتلبية متطلبات هذا القطاع الهام والحيوي وفقًا للاحتياجات التدريبية؛ بما يسهم في إمداده بالكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة تماشيًا مع التطلعات وتحقيقًا لرؤية المملكة الطموحة.كما اطلّع على عرض حول الرؤية والرسالة للأكاديمية؛ كما اطلع على مهام إدارات التدريب؛ والتي يأتي من بينها تدريب الملاحين؛ وتدريب الطيران الأساسي؛ وتدريب صيانة الطيران؛ والتدريب الأرضي للطيارين؛ وتدريب سلامة الطيران؛ وتدريب إدارة موارد طاقم الطائرة؛ وتدريب موظفي خدمات العمليات الجوية؛ بالإضافة إلى جميع أنواع التدريب الإداري والقيادة.// انتهى //14:26ت م0093