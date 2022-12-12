الرياض 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسنفذت وزارة الداخلية، عبر منصتها الإلكترونية "أبشر" في شهر نوفمبر الماضي، أكثر من 1,750,000 عملية، عبر خدماتها الإلكترونية التي تجاوزت (350) خدمة يستفيد منها أكثر من (26) مليون هوية رقمية؛ وذلك بمعدل يقارب من 60 ألف عملية يوميًا وفّرت للمواطنين والمقيمين خدمات إلكترونية ميسرة وآمنة لم يحتاجوا فيها إلى زيارة مقار قطاعات الوزارة.وأعلنت الوزارة في إحصائيتها الشهرية لعمليات منصتها "أبشر"، عن إصدار وتجديد 612,893 إقامة، كما تم إصدار 290,082 تأشيرة خروج وعودة، وإلغاء 12,041 تأشيرة خروج نهائي، ونقل خدمات 10,753 مقيمًا، وتمديد 66,990 تأشيرة خروج وعودة، كما تم طلب 28,975 تقرير مقيم، وإصدار 1,322 تفويض استقبال القادمات للعمل، وتنفيذ 28,045 عملية في خدمة بياناتي، وتجديد 18,808 بطاقات هوية وطنية إلكترونيًا، وإتمام إجراء 77,167 طلب تحقق من صلاحية الهوية، وإصدار 9,229 سجل أسرة، والتعريف بـ 6,484 فرد أسرة، وإصدار 70,484 طلب تفويض قيادة، وتجديد 78,749 رخصة قيادة.كما قدّمت المنصة أكثر من 83,665 طلب ورقة إصلاح، وجددت 77,171 رخصة سير المركبة، وأتمت إسقاط 96,731 مركبة مهملة وتالفة، وتنفيذ مبايعة 13,774 مركبة، كما نفّذت 3,632 عملية استفسار عن صلاحية تأمين المركبات، ونفّذت 171,977 طلب توصيل بالبريد، وأتمّت تنفيذ 6,670 عملية استفسار عن البصمة.وتعمل المنصة على إضافة المزيد من الخدمات الإلكترونية التي يستفيد منها المواطن والمقيم والزائر، آخرها الخدمات الخمس التي دشنها الأمن العام وتضمنت: الإبلاغ عن اللوحات المفقودة أو المسروقة، وفسوحات البنادق الهوائية، وإصدار تصاريح مواد القطع الصخري، واستبدال اللوحات، وتفويض القيادة للزائرين.وتهدف الوزارة عبر "أبشر" إلى الاستمرار في رحلة التحول الرقمي لوزارة الداخلية وقطاعاتها من خلال استحداث وتطوير خدمات رقمية متكاملة تقدمها قطاعات الوزارة عبر منصة أبشر، توفر الوقت والجهد للمواطن والمقيم والزائر وعدم الحاجة إلى مراجعة مقار القطاعات.// انتهى //14:29ت م0094