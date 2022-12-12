إسلام آباد 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسأدانت باكستان بشدة إطلاق نار من قبل القوات الأفغانية على السكان المدنيين في منطقة "تشمن" الحدودية الباكستانية، والذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة سبعة عشر بجروح.وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم أن مثل هذه الحوادث المؤسفة لا تتماشى مع العلاقات الأخوية بين البلدين، مشيرة إلى أن حادث إطلاق النار من جانب القوات الأفغانية عبر الحدود يعد حادثًا غير مبرر.وطالبت الخارجية الباكستانية الحكومة الأفغانية المؤقتة بأن تتخذ خطوات جادة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث، واتخاذ إجراء رادع ضد المسؤولين.// انتهى //14:32ت م0096