تبوك 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه بالإمارة اليوم , القنصل العام لجمهورية جنوب أفريقيا لدى المملكة محمد قاسم جبريل والوفد المرافق له الذي يزور منطقة تبوك حاليا.وفي بداية اللقاة رحب سموه بقنصل جنوب أفريقيا , كما خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.من جهته عبر محمد جبريل عن إعجابه بما شاهده بمنطقة تبوك من تطور تنموي شمل جميع المجالات الحيوية.وفي نهاية الاستقبال تسلم سمو أمير منطقة تبوك هدية تذكارية من القنصل العام لجمهورية جنوب أفريقيا .// انتهى //16:05ت م0135