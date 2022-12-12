القاهرة 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسبدأ اليوم اجتماع الدورة 44 لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية بمقر جامعة الدول العربية لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بأوضاع البحث العلمي والعمل على تنفيذ الإستراتيجية العربية للبحث والابتكار العلمي التي أقرتها القمة العربية في الأردن إلى جانب بحث عدد من الأوضاع المالية والإدارية الخاصة بالمجلس.ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع مدير التعاون الدولي بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور حسن آل عائض.وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أمام الاجتماع أن النهوض بالبحث العلمي يظل رهيناً، بالاعتماد على الذات وبإدخال إصلاحات عميقة على مناهج وكفايات التعليم والتعلّم بما في ذلك ضرورة إدماج المنظومة التعليمية والأكاديمية في المحيط الاقتصادي والاجتماعي والمهني آخذاً بالحسبان التطبيقات التكنولوجية والتحولات البنيوية في سوق الشغل.وأعرب الأمين العام في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير أحمد خطابي، عن تطلعه بأن تكون أعمال الدورة الحالية لبنة جديدة على طريق إيلاء مزيد من الاهتمام للبحث العلمي والابتكار بارتباط مع سعينا المتواصل لتحقيق التنمية البشرية لمنطقتنا العربية.من جانبه عد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور أيمن عاشور، اجتماعات الدورة الحالية للاتحاد حجر الزاوية لتنسيق العمل المشترك في البحث العلمي بين الدول العربية من خلال توطيد سبل وآليات متعددة للتعاون بين المؤسسات والهيئات البحثية العربية ودعم مختلف الأنشطة العلمية المشتركة من خلال الروابط العلمية المختصة.بدوره أكد أمين عام الاتحاد الدكتور عبدالمجيد بن عمارة، حرص الاتحاد على تحقيق التعاون والتوسع في البحث العلمي بالدول العربية وتحقيق شراكات متعددة ومثمرة وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، لبلورة رؤية عربية للبحث العلمي والابتكار مرتبطاً بأهداف التنمية المستدامة.فيما نوه الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، بأهمية التعاون مع اتحاد مجالس البحث العلمي لتحقيق أهداف الإستراتيجية العربية للبحث العلمي على أرض الواقع، مشيراً إلى تعاون اتحاد الجامعات مع كافة منظمات العمل العربي للارتقاء بالبحث العلمي ومنها إطلاق منصة النشر العلمي لاتحاد الجامعات العربية.// انتهى //16:06ت م0136