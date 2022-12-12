جدة 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسدشن فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة مكة المكرمة ، برنامج "معالي المحافظ" للتوعية بأهمية الإسعافات الأولية ونشر ثقافة التدريب على أهم الإسعافات الأولية للفئة العمرية ما بين 14-8 أعوام بنين وبنات.ويتضمن البرنامج تدريب 20 طفلا على إتقان مهارات الإسعافات الأولية على مدار أسبوعين، تم فيها تدريبهم على أهم المبادئ مثل إسعافات الإنعاش القلبي الرئوي، وحالات الاختناق وانسداد مجرى الهواء، بالإضافة إلى إسعافات الإصابات الأكثر شيوعًا مثل الكسور، والنزيف، والحروق، وأيضًا تعرّفوا خلال التدريب على إسعاف الحالات الطارئة مثل حالات الصرع والربو، وطريقة تقييم الحالات الإسعافية وطلب المساعدة الفورية عن طريق الاتصال على الرقم 997.وأكد مدير فرع الهلال الاحمر بمكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون ، أنه تم خلال البرنامج التدريبي تعريف المشاركين على مجالات التطوع المتاحة في الهيئة، والمبادئ الأساسية السبع للحركة الدولية للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر ، وتقديم دورات عن مهارات الإلقاء والخطابة على يد نخبة من المدربين المتخصصين في تطوير الذات للأطفال، كما تم إعداد الأطفال المشاركين كمدربين على الإسعافات الأولية ليتمكنوا من تدريب أقرانهم بالمدارس، والتطوع للمشاركة في أعمال الهيئة التطوعية.// انتهى //16:06ت م0137