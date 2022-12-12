جدة 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسيعقد الفريق الاستشاري الإسلامي اجتماعه السنوي التاسع في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة غدًا.وسوف يناقش من بين أمور أخرى، الدعم الذي قدمه الفريق لمواجهة التحديات الصحية الراهنة والناشئة وكذا التطورات الأخيرة التي تعرفها مسألة القضاء على شلل الأطفال في العالم الإسلامي.سيحضر الاجتماع شخصيات قيادية لمجموعات الشركاء والهيئات المساندة بما فيها: معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، وعضو هيئة كبار العلماء ، رئيس مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي وإمام المسجد الحرام، الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، وممثل عن شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام ، وممثل عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط ، الدكتور أحمد المنظري ، كما سيحضر الاجتماع المذكور ممثلون عن الدول ذات الأولوية وهي: أفغانستان وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الصومال الفدرالية.وتنعقد اجتماعات الفريق الإسلامي الاستشاري سنويا لاستعراض التقدم المحرز في مجال مكافحة شلل الأطفال في البلدان التي لايزال فيها المرض متوطنا أو عرضة لعودة تفشيه ، ودعم جهودها في معالجة المفاهيم الدينية الخاطئة ومكافحة المعلومات المغلوطة المتعلقة بشلل الأطفال ، وغيره من مبادرات صحة الأم والطفل ، بالإضافة إلى القضايا الصحية الأخرى البالغة الأهمية.// انتهى //16:06ت م0138