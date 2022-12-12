جدة 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسعقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية اليوم ، ندوة افتراضية حول: "مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية: التطورات الحديثة والاعتبارات الاستراتيجية".وبسبب التطورات المتزايدة لعمليات مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية في السنوات الأخيرة، توجب على المؤسسات المالية التعرف على أحدث التطورات التنظيمية والاعتبارات الاستراتيجية العالمية في هذا المجال، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات العالمية التي ساعدت بطريقة أو بأخرى على انتشار الجرائم المالية، على سبيل المثال استخدام العملات الرقمية أو إجراء المعاملات المالية غير النقدية، الأمر الذي أدى إلى ضرورة اعتماد برامج متخصصة لمكافحة غسل الأموال وتسهيل السبل لمواجهتها.ويتوجب على البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية اتباع نهج استباقي لتطوير أنظمة قوية ومتقنة لمواكبة المستجدات المستمرة في مجال مكافحة الجرائم المالية، والعمل على نشر الوعي عن سبل كشفها، وأهمية اتباع اللوائح والقوانين الدولية للتقليل من المخاطر المحتملة، وتدريب العاملين في البنوك والمؤسسات المالية على اتخاذ إجراءات العناية الواجبة اتجاه العملاء.واجتمع اليوم نخبة من خبراء الصناعة المالية لتسليط الضوء على التطورات الحديثة والاعتبارات الاستراتيجية المتخذة من قبل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في هذا المجال.وأكد الأمين العام للمجلس ، الدكتور عبدالإله بلعتيق ، على أهمية وضع إجراءات صارمة لمنع الجرائم المالية وغيرها من المعاملات المالية المشبوهة وغير القانونية، وشدد على أثر تبني الاستراتيجيات المبتكرة في الكشف عن الجرائم المالية ومنعها في سبيل حماية القطاع المالي خاصة في ظل التنسيق المثمر بين الحكومات والهيئات الرقابية في مختلف البلدان، ولهذا السبب، يحرص المجلس العام بدوره على زيادة الوعي حول أهمية الابتكار والرقمنة لتطوير أنظمة قوية لمكافحة الجرائم المالية.وشهدت الندوة كلمة خاصة من قبل معالي السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال افريقيا،سليمان الجابرين ، وتبع الجلسة الافتتاحية حلقة نقاشية حول مستجدات غسل الأموال وإمكانيات التكنولوجيا في تعزيز الامتثال وزيادة الأمن الاقتصادي، وخلال الجلسة عرض المتحدثون نقاط الضعف الرئيسية والتحديات الحالية التي تواجه المؤسسات المالية في مجال الجرائم المالية، وتم التركيز على الاعتبارات الاستراتيجية في بناء برامج امتثال فعالة ومرنة لحل ومكافحة عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية الإسلامية.ويواصل المجلس العام دعمه لصناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال عدد من المبادرات المتنوعة، بما في ذلك تزويد أصحاب المصلحة في الصناعة بأحدث البحوث والدراسات، وتمثيل الصناعة المالية الإسلامية في المحافل الدولية.// انتهى //16:07ت م0139