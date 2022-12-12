العلا 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسعقد مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين اليوم اجتماعاً بمشاركة معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين عضو مجلس إدارة المعهد، والذي يستمر ليومين في قاعة مرايا بمحافظة العلا.ويأتي هذا الاجتماع الذي يعقد لأول مرة في دولة عربية تلبية لدعوة معالي الدكتور حسام العنقري، باستضافة الاجتماع الثالث للدورة الحالية من مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين، على هامش أعمال المؤتمر التاسع للمراجعة الداخلية والذي تنظمه الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين خلال الفترة 14 - 15 ديسمبر من العام الحالي.وناقش الاجتماع في يومه الأول عدداً من الموضوعات المتعلقة بالمراجعة الداخلية، وتطور المعايير الدولية للمهنة، ونموذج التشغيل الدولي للمراجعة الداخلية، وكفاءة أعضاء المعهد واستراتيجية التعلم، إضافة إلى عدد من الموضوعات الاستراتيجية وفقاً لخطة المعهد.تجدر الإشارة إلى أن معالي الدكتور العنقري يشغل عضوية مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين من يوليو 2022م، بعد فوزه في انتخابات مجلس إدارة المعهد ليصبح أول عربي يشارك في مجلس الإدارة، ولينضم إلى الأعضاء الـ 16 الآخرين والذين يمثلون 9 دول، بينهم الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا واليابان والمملكة المتحدة وجمهورية الصين.يذكر أن المعهد الدولي للمراجعين الداخليين تأسس عام 1941م في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وتتمثل أدوار مجلس إدارته في وضع الاستراتيجيات العامة لتحقيق أهداف المعهد وتقديم الدعم والمشورة لتعزيز وتطوير أعماله، حيث ينضوي تحت مظلته 110 جمعيات ومنظمات في أكثر من 170 دولة حول العالم، ويتمتع بعضويته أكثر من 200 ألف شخص.// انتهى //16:07ت م0140