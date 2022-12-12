الرياض 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسأكد برنامج الأراضي البيضاء على انتهاء مهلة التسجيل النظامية للمرحلة الثانية من الرسوم في مكة وجدة وحاضرة الدمام بعد 5 يوم، داعياً ملاك الأراضي في المدن الثلاث إلى سرعة تسجيل أراضيهم في البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء.وأوضح البرنامج في بيان صحافي له، اليوم، أن غرامة عدم التسجيل خلال المهلة المحددة تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة إلى سداد الرسوم المستحقة، مبيناً أنه يمكن الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال زيارة الموقع idlelands.housing.gov.sa.وكان البرنامج أعلن خلال الأيام الماضية عن قرب انتهاء المهلة النظامية لتسجيل الأراضي التي تنطبق عليها المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في جدة ومكة المكرمة وحاضرة الدمام، حيث يتبقى اعتبارًا من اليوم 5 أيام فقط على انتهاء مهلة التسجيل النظامية، مبيناً أن الأرض التي يملكها أكثر من مالك بصك واحد، تطبق عليها الرسوم وفقًا لحصة كل شريك، ويمكن بعد انتهاء فترة التسجيل وإصدار الفوترة الاعتراض على الرسوم وتقديم ما يثبت وجود موانع لتطبيق الرسوم.وأتاح البرنامج للمستفيدين إمكانية الاستعلام عن وجود رسم قائم على أي أرض بيضاء برقم الصك فقط من خلال الموقع الإلكتروني لرسوم الأراضي البيضاء، مؤكداً أن الهدف من فرض الرسوم زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة والحد من الاحتكار، وعلى ملاك الأراضي تسجيل أراضيهم خلال المهلة النظامية؛ تجنباً لغرامة عدم التسجيل.يذكر أن المرحلة الأولى من رسوم الأراضي تشمل الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، والمرحلة الثانية تشمل الأراضي المطورة لمساحة تبلغ 10 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها أكثر من 10 آلاف متر في مخطط واحد، وفي المرحلة الثالثة ستفرض رسوم على الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر فأكثر، وكذلك مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر فأكثر في مدينة واحدة.// انتهى //16:14ت م0143