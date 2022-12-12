الدمام 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022م واسأكملت أمانة المنطقة الشرقية زراعة مساحة 78 ألف متر مربع، بالأشجار في حاضرة الدمام، خلال الربع الأخير من العام الحالي 2022م، وذلك ضمن جهود الأمانة في زيادة الرقعة الخضراء ونصيب الفرد منها، وتحسين المشهد الحضري، وجودة الحياة.وأوضح وكيل الأمين للخدمات بالشرقية محمود الرتوعي، أن الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة بوكالة الخدمات قامت بزراعة الأشجار والشجيرات ومغطيات التربة لـ 20 شارعًا وبمساحة 78 ألف متر مربع، وشملت تأسيس خطوط رئيسية وفرعيه للري، بالإضافة إلى أعمال الدفان والتسميد.وبيّن أن الأشجار التي تمت زراعتها تنوعت ما بين أشجار النيم، والسدر، واللبخ، والتيكوما، والأكاسيا، وجلوكا، والبونسيانا، والغاف، والطلح، والفيكس، وهي تتناسب مع بيئة المنطقة وتتحمل الظروف المناخية وقليلة الاحتياج المائي.وتأتي أعمال الزراعة ضمن خطة الأمانة لتعزيز وتنويع الغطاء النباتي وتعزيز الأثر الجمالي، والإسهام باستدامة المدن من الناحية الاقتصادية والبيئية، وضمن برامج جودة الحياة وأنسنة المدن، إضافة إلى زيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري.// انتهى //16:16ت م0146