عيون الجواء 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسأوضح تجمع القصيم الصحي أن تدخلاً جراحياً ناجحاً نفذه طاقم طبي مختص في جراحة المفاصل والعظام بمستشفى عيون الجواء استغرق ثلاث ساعات تمكّن من وضع حدٍ لشكوى رجل في الخمسينيات من عمره وإنهاء معاناته من وجود كسر مفتت أسفل عظم الكعبرةوأشار إلى أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو يعاني من ألم شديد في قدمه إثر سقوطه من أعلى، وبعد القيام بإجراء الكشف الطبي اللازم علية ومناظرة نتائج فحوصات الأشعة تبين أنها حالة إصابة بكسر مفتت أسفل عظم الكعبرة مع تفتت الجزء الأسفل.وذكر تجمع القصيم الصحي أن الفريق الطبي قرر تنويم المصاب وإجراء عملية جراحية له تم فيها عمل رد مفتوح وتثبيت الكسر بشريحة ومسامير خاصة، وبعد المتابعة بالقسم المختص وتحسن حاله المصاب غادر المستشفى وهو بكامل عافيته.يشار إلى أن مستشفى عيون الجواء العام أجرى أكثر من 500 عملية جراحية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2022م.// انتهى //16:17ت م0147