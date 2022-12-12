القاهرة 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسعُقد اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة الاجتماع الوزاري الأول؛ لإعداد الجدوى الاقتصادية للمرحلة الثانية لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، بحضور وزراء النقل بدول حوض النيل ومنظمة "الكوميسا" ومفوضية البنية التحتية التابعة للاتحاد الأفريقي.ونوه وزير النقل المصري المهندس كامل الوزير في كلمته خلال الاجتماع بنجاح المرحلة الأولى لدراسة الجدوى للمشروع التي تم تمويلها من قبل البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 650 ألف دولار، مشيرًا إلى أن المدة الإجمالية المقدرة للجزء الأول من المرحلة الثانية لدراسة الجدوى 36 شهرًا من تاريخ التدبير والموافقة على المنحة التي تقدر بحوالي 11,7 مليون دولار.وأكد الوزير أن بلاده ستواصل التنسيق مع شركاء التنمية في الاتحاد الأفريقي لتمويل المرحلة الثانية لدراسة الجدوى، والبدء في تنفيذ المشروع الذي يمثل شريانًا حيويًا للنقل في تنمية التجارة البينية بين دول الحوض.من جانبه نوه وزير الأشغال والنقل بجمهورية أوغندا إدوارد كاتومبا، بأن المشروع سيحقق تطويرًا جوهريًا في البنية التحتية لدول القارة المتشاطئة على نهر النيل، فضلًا عن كونه يعد أولوية قصوى لتحقيق الاستدامة لكل دول الحوض.بدوره، توقع ممثل وزارة النقل بجمهورية جنوب السودان، زهير زكايو أن ينجح المشروع بإطلاقه في توفير الفرص الحقيقية للاستدامة وتطوير البنية التحتية للدول الأعضاء، فضلًا عن فرص العمل والمشروعات الاستثمارية والسياحية والثقافية التي سترتبط به.من جهته، شدد وزير النقل بالسودان هشام أبو زيد، على ضرورة استكمال جميع دراسات الجدوى المتعلقة بالمشروع، والتي ينبغي أن تكون شاملة وتتضمن الدراسات الاجتماعية والمجتمعية ودراسة التغيرات التي يمكن أن تحقق الاستدامة للمشروع، وحجم النقل النهري بين دول حوض النيل.// انتهى //16:29ت م0149