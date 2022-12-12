الرياض 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسزادت حدة المنافسة اليوم للتأهل بين الصقارين السعوديين في شوطي سيف الملك في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور؛ حيث شاركوا بـ 65 صقراً، تنافسوا على 6 من كؤوس المؤسس ضمن الأشواط النهائية لمسابقة الملواح لمسافة 400 متر في المهرجان بنسخته الخامسة، في فئات حر (فرخ، قرناس) للمُلاك والمُلاك المفتوح والمحترفين.وأسفرت نتائج اليوم الخامس عشر من فعاليات المهرجان الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض)، عن فوز الصقار بدر بن فهد الشمري بكأس الملك عبدالعزيز في فئة حر فرخ محترفين، بصقره (وجه السعد) خلال 17.810 ثانية، ويحل برغش بن محمد المنصوري في المركز الثاني، وعبدالعزيز بن فهد الموسى ثالثًا ، ليعود المنصوري ويحصد المرتبتين الأولى والثالثة في كأس الملك عبدالعزيز لفئة حر قرناس محترفين، تلاه أحمد بن مقعد المطيري.وحقق الصقار حمد بن عبدالله المري كأس الملك عبدالعزيز، الذي تم تخصيصه لفئة حر فرخ ملاك مفتوح، خلال 18.290 ثانية بصقره (الماشي)، وجاء خالد بن مسلي القحطاني في المركزين الثاني والثالث، في حين فاز محمد بن سعيد المطيري بكأس الملك عبدالعزيز في فئة حر قرناس مُلاك مفتوح بالصقر (مهند)، محققاً زمناً قدره 18.053 ثانية، تلاه محمد بن سلطان العامر، وصالح بن عبدالله الراجحي.ونال الصقار سعد بن مسلي القحطاني المرتبتين الأولى والثالثة في كأس الملك عبدالعزيز بفئة حر فرخ مُلاك، وحل ثانياً شايع بن مسلي القحطاني، فيما حصل فهد بن عيسى الدوسري على كأس الملك عبدالعزيز لفئة حر قرناس مُلاك، خلال 17.894 ثانية بالصقر (مفلح)، تلاه عبدالله بن غانم الدوسري، وسلطان بن عايض اليامي.//انتهى//17:07ت م0156