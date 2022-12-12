مكة المكرمة 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسبدأت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في تنفيذ مبادرة "شركاء في خدمة مكة وأهلها" بالتعاون مع شركائها من الجمعيات الخيرية وعدد من مراكز الأحياء بمكة المكرمة.وتهدف المبادرة خدمت أكثر من 15 ألف أسرة وإيصال صدقات وكفارات الحجاج والمعتمرين إلى المستحقين لها من فقراء الحرم المسجلين في الجمعيات الخيرية ومراكز الأحياء من (الأيتام، والأرامل، والأسر المحتاجة).وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية عبد العزيز الماجد: " أن الجمعية تعمل ضمن منظومة متكاملة من القطاعات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن وتتواجد مكاتبها الأمامية في مناطق حيوية قريبة من مستفيديها من الحجاج والمعتمرين والزوار في المسجد الحرام مكتبين المكتب الرئيسي بشركة مكة للإنشاء والتعمير والمكتب الثاني بوقف الملك عبدالعزيز "برج الساعة"، وفي المسجد النبوي الشريف في الجهة الشمالية بفندق موفنبيك، ومكاتبها مفتوحة لاستقبال الراغبين في إخراج صدقاتهم وزكواتهم لإيصالها لمسحقيها من فقراء الحرم، كما تتيح الجمعية برامج وخدمات نوعية وإبداعية للتبرع والمشاركة فيها إكراماً وإطعاماً لضيف الرحمن.// انتهى //17:08ت م0157