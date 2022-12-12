الرياض 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واستنظم مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، الملتقى الثاني لرؤساء أقسام تعليم اللغة العربية في الجامعات والمعاهد الأوروبية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للغة العربية الذي يقام يوم 16 ديسمبر الجاري، بمقر اليونسكو في باريس.ويشهد الملتقى تدشين سلسلة منهج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، الذي كان أحد توصيات الملتقى الأول.ويتضمن الملتقى حلقتي نقاش، تتناول الحلقة الأولى أقسام اللغة العربية في الجامعات الأوربية، والتعريف بالمؤسسات اللغوية العربية الأوروبية، وكيفية ربطها ببعضهـا، وربطهـا بالمؤسسات اللغوية في العالم العربي، إضافةً إلى تقييم المنتـــج اللغــوي في أوروبــا، فضلًا عن استعراض أوجـه القصـور والحاجات، ومواطـن القـوة والإنجـازات، والصعوبات والعوائق التي تواجـه عمـلـيـات تعليـم اللغـة العربيـة للناطقين بغيرهـا في أوروبـا، وآليات التكامـل في بناء الأهداف، وتنفيذ الأعمال والبرامج بين الأقسام العلمية المتخصصة بتعليم اللغة العربية في أوروبا، وكذلك بناء أفكار لمشروعات مشتركة ممكنة.ويُناقش المشاركون في الحلقة الثانية منهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها المقدم من مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، والتعريف بالمنهج وآليات الاستفادة من النسخة الورقية والإلكترونية، وتبادل الخبرات حول آلية تطبيق المنهج الجديد وتفعيله في تعليم العربية في المؤسسات التعليمية في أوروبا، حرصاً على مد الجسور بين الجهات الخادمة للغة العربية في أوروبا؛ وتحقيقاً لأهدافها المشتركة في خدمة اللغة العربية، وتطوير مناهج ومقررات تعليمها، وامتدادًا لجهود المؤسسة المتنوعة في خدمة اللغة العربية.يذكر أن المؤسسة تهدف من إقامة هذا الملتقى في دورته الثانية إلى تحقيق نتائج إيجابية تسهم في تفعيل التعاون والتكاملية بين أقسام تعليم اللغة العربية في جامعات العالم، بعد ازدياد حضورها في أوروبا، وتزايدت الحاجة إلى تعلمها وتعليمها، إضافةً إلى تعليم الجيل الثاني والثالث من أبناء المهاجرين.// انتهى //17:10ت م0159