بروكسل 18 جمادى الأولى 1444ه الموافق 12 ديسمبر 2022م واسوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل على إنشاء بعثة شراكة عسكرية لسياسة الأمن والدفاع المشتركة لدعم النيجر في حربها ضد الجماعات المسلحة الإرهابية.وقال المجلس الأوروبي في بيان اليوم، أن خطوة إنشاء البعثة ستعزز من قدرات القوات المسلحة النيجرية على احتواء التهديد وحماية السكان في البلاد وضمان بيئة آمنة ومأمونة وفقًا لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مشيراً إلى أن البعثة ستساعد في تنفيذ خطة بناء القدرات النيجرية، من خلال دعم إنشاء مركز تدريب الفنيين في القوات المسلحة.// انتهى //17:19ت م0160