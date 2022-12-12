القاهرة 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 1ر6 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 8ر944 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت 3ر3 مليارات جنيه.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 93ر0 % ليبلغ مستوى 71ر14723 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 24ر0 % ليبلغ مستوى 56ر2751 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نحو 45ر0 % ليبلغ مستوى 27ر4041 نقطة.// انتهى //17:21ت م0161