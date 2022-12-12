عام / "هجن نجد" تسيطر على شوط جل أصايل مهجنات في مهرجان الإبل
الاثنين 1444/5/18 هـ الموافق 2022/12/12 م واس
الصياهد 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واس
حصد المواطن ذيب محمد مسفر القحطاني 3 مراكز في منافسات جل أصايل مهجنات، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز بنسخته السابعة.
وفازت الفردية "هضبة هجن نجد " بالمركز الأول، وجاءت الفردية "عالية هجن نجد " في المركز الرابع، وحققت الفردية "القدية هجن نجد" المركز الخامس.
وجاء في المركز الثاني الإماراتي الفندي خميس المزروعي بالفردية "عسلة"، فيما حققت الفردية "زاهية" للإماراتي سالم حمد المزروعي المركز الثالث.
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17:25ت م
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