الصياهد 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسحصد المواطن ذيب محمد مسفر القحطاني 3 مراكز في منافسات جل أصايل مهجنات، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز بنسخته السابعة.وفازت الفردية "هضبة هجن نجد " بالمركز الأول، وجاءت الفردية "عالية هجن نجد " في المركز الرابع، وحققت الفردية "القدية هجن نجد" المركز الخامس.وجاء في المركز الثاني الإماراتي الفندي خميس المزروعي بالفردية "عسلة"، فيما حققت الفردية "زاهية" للإماراتي سالم حمد المزروعي المركز الثالث.// انتهى //17:25ت م0163