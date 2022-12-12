الصياهد 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واستصدرت منقية "النادرات" لمالكها فرحان بن محمد بن نادر الدوسري شوط بيرق المؤسس لفئة المجاهيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة.وأعلنت لجنة التحكيم النهائي اليوم نتائج الفائزين في الشوط حيث حصل على المركز الثاني المواطن براك بن ناصر الدوسري بالمنقية "مدويات"، وحلت في المركز الثالث منقية "فزاعات" لمالكها المواطن شويمي ناصر الدوسري، وحصل على المركز الرابع الإماراتي عوض سالم المنهالي بمنقيته "بوسلحاقة"، فيما جاء في المركز الخامس المواطن عماش هويشل الدوسري بالمنقية "العماشات" ، وحصلت منقية "حرش الغلياء" لمالكها المواطن ناصر سيف الدوسري على المركز السادس، وحقق القطري على جابر المخضبية بالمنقية "آل قعييسات" المركز السابع ، وحصل الإماراتي نهيان سالم رديف بالمنقية " الرفيات " على المركز الثامن، وجاءت في المركز التاسع المنقية "الصلفات" لمالكها المواطن عبدالله محمد الهاجري.// انتهى //17:26ت م0164