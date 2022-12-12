جدة 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسأبرمت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) اليوم ، مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، للمساهمة في تعزيز قدرات الشباب ودعم الإبداع بما يتماشى مع رؤية 2030.ووقع مذكرة التفاهم نيابة عن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية رئيس الجامعة البروفيسور توني تشان، ونيابة عن مؤسسة "موهبة" سعادة الأمين الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع, وتتضمن أوجه ومجالات التعاون بين الطرفين وتطوير المواهب والقدرات الشبابية من خلال تنفيذ برامج متخصصة ومتنوعة لتعزيز اقتصاد المملكة، وتطوير قدرات الطلبة وتعزيز مهاراتهم في البحث العلمي من خلال تعريفهم على التجارب المخبرية والبحث العلمي.ويشمل التعاون مساعدة الشباب والشابات في تنمية المهارات القيادية وريادة الأعمال ودعم مشاركتهم في مختلف المجالات العلمية، إلى جانب دعم المواهب الوطنية اليافعة من خلال تعريضهم لمجالات علمية مختلفة.وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في البرامج البحثية ، بحيث توفر جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية إمكانية الوصول إلى جميع مرافق وخدمات المختبرات الأساسية في الجامعة وتدريب طلاب موهبة، وتزويدهم بالخبرة المختبرية العملية وفرص التجربة العملية لصقل مهاراتهم في البحث العلمي وتطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية.وقالت الدكتورة الهزاع: "إن توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة "كاوست" يعزز الشراكة الإستراتيجية والتعاون المشترك القائم بين الجانبين، ويدعم الجيل القادم من القادة القادرين على بناء مستقبل أفضل من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج".وأكدت الهزاع، أن المواهب السعودية ثروة الوطن والمستقبل، وتمثل أولوية للقيادة الرشيدة عبر رؤية 2030 وبرامج عمل وسياسات وإستراتيجيات تحفز على استكشاف المواهب ورعايتها وتنميتها لبناء منظومة متكاملة من المواهب في مختلف المجالات والقطاعات.من جهته قال رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية: "نحن فخورون بالتأثير الذي أحدثناه مع موهبة في تطوير المواهب السعودية بمهارات بحثية وعلمية متخصصة، ونعتقد اعتقادًا راسخًا أنه من خلال تعاوننا القوي مع موهبة، يمكننا تعزيز نمو النظام البيئي للبحث والتطوير والابتكار (RDI) في المملكة بشكل أفضل وبناء الأساس الصحيح لمواجهة التحديات البحثية الأكثر صعوبة في المملكة والعالم".يذكر أن جامعة "كاوست" مؤسسة أكاديمية وبحثية تكرس جهودها للنهوض بالعلوم والتقنية ذات التأثير الإقليمي والعالمي، وتسعى لتسخير عملها لدعم الأولويات الوطنية، فيما تعد "موهبة" مؤسسة وقفيّة غير ربحيّة تهدف إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين في المجالات العلمية ذات الأولوية التنموية، وتسعى للمساهمة في بناء أنظمة ونماذج للموهبة والإبداع محلياً وإقليمياً وعالمياً.// انتهى //17:51ت م0165