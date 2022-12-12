الخبر 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسحققت جامعة الأمير محمد بن فهد إنجازاً وطنياً وعالمياً بتقدمها في قائمة أفضل 200 جامعة حول العالم من حيث السمعة الأكاديمية والبحثية حسب التصنيف الأكاديمي (تايمز هاير اديكش)THE World Reputation Rankings، بعد أن حلت في المرتبة بين (176-200).كما حصلت على المرتبة الثانية على مستوى الجامعات السعودية، والمرتبة الثالثة على مستوى الجامعات العربية في ذات التصنيف، وحلت المرتبة الرابعة على قائمة أفضل الجامعات العربية في التصنيف الأكاديمي حسب تصنيف التايمز لأفضل الجامعات العربية لهذا العام 2022م .ويتم اختيار الجامعات في هذا التصنيف بعد عمل استبيان للأساتذة الأكاديميين حول العالم، يشمل 29 ألف أكاديمي من 159 دولة حول أفضل الجامعات من حيث السمعة الأكاديمية في عدة تخصصات ومجالات، إضافة إلى جودة البحوث والتعليم والتعاون الدولي.وكانت الجامعة قد حققت عددًا من الإنجازات الأكاديمية العالمية آخرها تقدمها في تصنيف "كيو أس" Qs العالمي للجامعات، حيث حصلت على المرتبة 651-700 من أصل 2462 جامعة مشاركة على مستوى العالم في التصنيف، وبذلك قفزت 50 مركزاً بين الجامعات العالمية، وعلى المستوى العربي استطاعت أن تكون ضمن قائمة أفضل 20 جامعة، حيث تحتل المرتبة 18 من أصل 199 جامعة عربية مشاركة في منطقة الوطن العربي، وبذلك تكون الجامعة قد قفزت على 8 جامعات عربية مقارنة بالعام الماضي، أما على المستوى المحلي، فقد احتلت الجامعة الترتيب الخامس من أصل 31 جامعة حكومية وخاصة مشاركة في ذات التصنيف.// انتهى //17:53ت م0166